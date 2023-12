Bigben Interactive annonce la très attendue et nouvelle sortie de Paranoia: Happiness is Mandatory

(Boursier.com) — Bigben Interactive, la société mère de NACON, annonce la très attendue et nouvelle sortie de Paranoia: Happiness is Mandatory, une adaptation en jeu vidéo du jeu de rôle sur table créé en 1984 par Dan Gelber, Greg Costikyan et Eric Goldberg.

Paranoia est inspiré des oeuvres de Kafka, Orwell et Huxley, et aborde les problèmes posés par une population contrôlée par L'Ordinateur, une Intelligence Artificielle paranoïaque et irrationnelle, un sujet central dans notre société actuelle. Il sera disponible sur PC pour les joueurs du monde entier le 21 décembre 2023.

"Nous sommes heureux que, par l'accord d'Eric Goldberg et de Greg Costikyan, Paranoia: Happiness is Mandatory puisse à nouveau être disponible. Nous nous réjouissons également que les parties aient pu résoudre leurs différends à l'amiable, permettant ainsi aux joueurs de bénéficier tout prochainement de Paranoia: Happiness is Mandatory, et ce, pour ces prochaines années. Étant donné l'impact de l'Intelligence Artificielle sur notre société, la nouvelle sortie de Paranoia : Happiness is Mandatory offrira aux joueurs une occasion unique d'explorer une vision possible de l'avenir de l'Intelligence Artificielle", a déclaré Benoît Clerc, Head of Publishing, chez NACON.

Paranoia : Happiness is Mandatory plonge les joueurs dans un univers oppressant où L'Ordinateur, une Intelligence Artificielle, contrôle et surveille le Complexe Alpha, une cité humaine où le statut social des habitants est déterminé par des niveaux d'accréditation définis par une couleur. Dans cet univers délirant, le joueur apprendra à travers des dialogues décalés que le bonheur est obligatoire, que n'importe qui peut se révéler être un traître, et que poser trop de questions constitue une trahison envers L'Ordinateur.

Paranoia: Happiness is Mandatory est une adaptation fidèle et approuvée de la version originale proposée sous format physique. Le joueur, à la tête d'une équipe de quatre Clarificateurs, a pour mission de traquer les traîtres. Servir L'Ordinateur peut être très risqué, mais cela permet aux Clarificateurs les plus tenaces de monter rapidement dans la hiérarchie. Et comme la mort guette le joueur à chaque coin de rue, il a accès à cinq clones qui lui permettent de développer son personnage afin d'atteindre ses objectifs et de démasquer ses ennemis.