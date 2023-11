Bigben Interactive : ambitions confirmées

(Boursier.com) — Le Groupe Bigben Interactive affiche sur le 1er semestre 2023-2024 un chiffre d'affaires de 131,1 ME. Sur la période, Nacon contribue pour 70,8 ME et Bigben - Audiovidéo/Telco affiche une activité de 60,3 ME.

Le taux de marge brute, sous l'effet d'un mix-produits plus favorable, représente 48,6% du chiffre d'affaires, en hausse de près de 2 points par rapport à l'an dernier.

L'Ebitda progresse de 18,7% pour atteindre 32 ME et représente 25% du chiffre d'affaires contre 19,4% à la même période de l'exercice dernier.

Le résultat opérationnel est impacté par une actualité éditoriale peu dense. Ce 1er semestre supportant ainsi des coûts opérationnels de développement maîtrisés mais élevés au regard du volume d'activité réalisé sur la période. Une croissance soutenue est attendue sur la seconde partie de l'exercice.

La variation du résultat financier s'explique par la hausse des taux d'intérêt mais également par des écarts de change négatifs (perte de change de -0,8 ME contre un gain de change de 1,1 ME l'an dernier).

Le résultat net ressort à 2,7 ME (2,1% du chiffre d'affaires), contre 7,6 ME un an plus tôt.

Au 30 septembre 2023, les capitaux propres du Groupe Bigben s'établissent à 308,2 ME et les disponibilités s'élèvent à 38,1 ME. Sur la période, compte tenu de l'orientation des taux d'intérêt, le Groupe a privilégié le financement de son développement. La variation du Besoin en Fonds de Roulement ressort à 0,6 ME. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est positif à 25,1 ME. Le cash-flow investissements (essentiellement constitué par les coûts de développement des jeux) s'établit à 46,2 ME.

Perspectives

Le groupe confirme ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'exercice 2023-2024.