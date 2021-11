Bigben Interactive ajuste ses objectifs d'exercice mais relève ses perspectives 2022/23

(Boursier.com) — Bigben Interactive affiche au 1er semestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 124,2 millions d'euros, en retrait de -8,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'activité du 1er semestre 2020/21 avait bénéficié de la dynamique exceptionnelle de Nacon Gaming pendant les premiers confinements et d'un contenu éditorial plus important.

La marge brute du S1 2021/22 atteint 51,4 ME, soit 41,4% du chiffre d'affaires. Le taux de marge se maintient à un niveau quasi-équivalent par rapport au S1 2020/21.

Le résultat opérationnel courant recule de 41,6% à 9,9 ME pour un résultat opérationnel de 4,1 ME. Le résultat net de la période est de 6,9 ME, en recul de -28,6% par rapport à 2020 (9,7 ME).

Un bilan toujours solide

Au 30 septembre 2021, Bigben conserve une structure bilancielle solide avec des capitaux propres de 303,6 ME. La dette nette, compte-tenu d'un endettement brut de 135,5 ME et d'une trésorerie à 132 ME, ressort à 3,4 ME (gearing de 1,1%).

L'anticipation des commandes afin de sécuriser les ventes de fin d'année, a généré une hausse des stocks ayant eu un impact défavorable sur la variation de Besoin en Fonds de Roulement qui ressort à -4,2 ME. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est de +20,2 ME. Le cash-flow lié à l'investissement (essentiellement acquisitions de studios et coût de développement des jeux) s'établit à 46 ME.

Perspectives

Compte-tenu des implications du décalage des 4 jeux qui conduit Nacon à réviser ses objectifs, Bigben ajuste ses objectifs 2021/22 avec un chiffre d'affaires désormais compris entre 270 et 300 ME et un ROC autour de 24 ME. A contrario, le Groupe prévoit un plus fort rebond de ses performances pour le prochain exercice 2022/23 en raison d'une activité éditoriale très soutenue de Nacon Gaming (sorties de plus de 15 jeux sur l'exercice)). Le pôle "Bigben AudioVidéo / Telco" bénéficiera également de la bonne orientation du marché des smartphones 5G et des synergies attendues en année pleine de l'acquisition de Metronic. En conséquence, Bigben révise à la hausse ses objectifs financiers 2022/23 avec un chiffre d'affaires désormais compris entre 400 et 450 ME et un taux de ROC supérieur à 14%.

L'exercice 2023/24 bénéficiera également de la dynamique de sorties des jeux de Nacon Gaming avec à nouveau plus de 15 jeux attendus ainsi que d'une forte croissance de son back catalogue.

Projet de distribution exceptionnelle sous forme d'actions Nacon

Le Conseil d'administration de Bigben Interactive étudie le projet d'une distribution exceptionnelle en nature sous forme d'actions Nacon qui pourrait intervenir au cours du 1er trimestre 2022.

Une assemblée générale des actionnaires serait ainsi convoquée dans les semaines à venir à l'effet d'approuver, notamment, cette distribution exceptionnelle en nature à concurrence de 1 action Nacon pour 5 actions Bigben Interactive détenues. 4,54% du capital de Nacon pourrait ainsi être distribué aux actionnaires de Bigben Interactive.

Bigben Interactive précisera les modalités définitives de cette distribution exceptionnelle en nature lors de la convocation de l'Assemblée générale de ses actionnaires.