Bigben : grimpe après les annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BigBen grimpe de 3,7% à 20,45 euros ce mardi en bourse de Paris, alors qu'au 4ème trimestre 2020/21, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 36,7% à 69,8 ME grâce à la forte hausse des ventes de Nacon Gaming (+68,7%) et au retour à la croissance de Bigben Audio/Telco (+5,2%). Sur l'exercice 2020/21, Bigben a réalisé une progression de 11,2% de son chiffre d'affaires qui atteint 292,9 ME, dépassant la fourchette haute de l'objectif fixée à 290 ME.

Cette croissance s'appuie sur la performance de Nacon Gaming dont les ventes annuelles progressent de 37,5% à 177,9 ME, dépassant l'objectif relevé à 160/170 ME en novembre dernier.

Perspectives favorables

Bigben anticipe un exercice 2021/22 dynamique qui devrait être soutenu par la progression de Nacon Gaming et le redressement commercial de l'Audio/Telco qui demeure cependant sensible aux impacts de la crise sanitaire sur le retail.

Bigben a confirmé son objectif 2020/21 de taux de ROC supérieur à 12% contre 9% en 2019/20, grâce à la progression attendue de la rentabilité de Nacon Gaming et au succès croissant des marques et gammes à forte valeur ajoutée de Bigben Audio/Telco.

Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a ajusté son objectif de cours de 27,6 à 28 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.