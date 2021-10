Bigben finalise l'acquisition de Metronic (pôle Home Digital Life de HF Company)

(Boursier.com) — Bigben annonce la réalisation de l'acquisition de METRONIC au sein de son Pôle Audio/Telco.

METRONIC est le leader européen du traitement de l'image avec un positionnement fort dans l'audio-vidéo connecté.

Créé en 1987 par Yves Bouget, METRONIC, acteur reconnu dans son secteur, conçoit et distribue des produits innovants permettant la diffusion et la réception de l'image dans l'habitat (accessoires TV et audio, amplificateurs, décodeurs, connectique, casques, enceintes, etc.) ainsi que des accessoires de téléphonie et des produits audio. Les produits de la marque METRONIC sont distribués via des canaux diversifiés, notamment auprès des plus grandes enseignes nationales de chaque pays.

Implanté en France à Tours, en Espagne et en Italie, METRONIC compte environ 90 collaborateurs et a réalisé avec ses filiales un chiffre d'affaires de 24 ME et un EBITDA de 1,9 ME au 31 décembre 2020.

De nombreuses synergies entre les deux entités

Avec le rachat de METRONIC, le Groupe Bigben intègre un acteur de renom qui contribuera fortement à développer son activité Audio/Telco.

Cette opération offre ainsi au Pôle Audio/Telco du Groupe Bigben un nouveau vecteur de croissance et présente de nombreuses synergies, notamment :

Complémentarité des gammes et des réseaux de distribution

Référencements dans des canaux encore peu exploités par Bigben : marchés BtoB, grandes surfaces de bricolage...

Accélération du développement international en particulier sur l'Italie et l'Espagne grâce aux filiales dédiées

Ventes e-commerce

M. Eric Tabone, Président de METRONIC, dirigera la Société en jouissant d'une grande autonomie afin de poursuivre et accélérer la stratégie de développement actuelle de METRONIC.

Modalités de l'opération

L'acquisition auprès du Groupe HF Company de l'intégralité du capital et des droits de vote de METRONIC SAS pour 12 MEUR payés en numéraire, a été effectuée le 15 octobre 2021 après que le conseil d'administration de Bigben ait préalablement approuvé la réalisation de l'opération.

Deux compléments de prix plafonnés pourront être versés en numéraire en 2023 et 2024 dans la limite d'un montant global cumulé de 4 ME.