BigBen : Des objectifs 2022/23 ambitieux confirmés

(Boursier.com) — BigBen annonce un chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/22 de 60,3 ME, en repli de 13,6%.

NACON GAMING

L'activité Jeux vidéo affiche un chiffre d'affaires de 12,9 ME en retrait de 42,6% sur le trimestre. Cette variation résulte du report de plusieurs sorties de jeux sur l'exercice 2022/2023 et notamment celle du très attendu Vampire: The Masquerade- Swansong.

L'unique sortie du trimestre Rugby 22 connait un accueil favorable et surperforme Rugby 20.

L'activité back catalogue a enregistré une bonne performance avec un chiffre d'affaires en hausse de 12,7% à 6,9 ME.

L'activité Accessoires affiche une belle résistance dans un contexte de pénurie de consoles et d'un environnement géopolitique et conjoncturel peu favorable. Le chiffre d'affaires s'établit à 17,9 ME sur le trimestre en retrait de 6%.

BIGBEN AUDIOVIDÉO/TELCO

Le pôle affiche une hausse de 5,3% sur le trimestre avec un chiffre d'affaires de 28,6 ME.

Les Accessoires Mobiles progressent sur la période de 1,2% à 21,8 ME. Les gammes Force Power, Bigben et Just Green, bénéficient toujours de la suppression des chargeurs d'origine et des kits piétons dans la majorité des nouveaux smartphones. Le décalage de la sortie de plusieurs smartphones premium sur les mois d'avril et mai 2022 a atténué la progression des ventes d'accessoires en fin d'exercice 2021/22. Les ventes réalisées par d'autres canaux de distribution se poursuivent conformément au plan adopté.

L'Audio/Vidéo réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 6,7 ME, contre 5,8 ME en 2020/21 avec l'entrée dans le périmètre de Metronic.

Chiffre d'affaires 2021/22 en ligne avec l'objectif annoncé

Sur l'ensemble de l'exercice, dans un contexte perturbé par plusieurs éléments exogènes (pénurie de composants, décalage de sortie de nouvelles manettes de jeux ou smartphones, ...), le chiffre d'affaires de Bigben s'établit dans la fourchette annoncée à 275,7 ME. Du fait d'un chiffre d'affaires du 4ème trimestre un peu inférieur aux attentes, le résultat opérationnel courant est attendu entre 19 ME et 21 ME pour l'ensemble de l'exercice.

Des objectifs 2022/23 ambitieux confirmés

NACON GAMING

La quantité et la qualité des jeux attendus sur 2022/23 auront un effet "booster" sur l'activité de ce nouvel exercice.

Du fait d'une activité éditoriale très fournie (Vampire: The Masquerade(R)- Swansong, Tour de France 2022 et Pro Cycling Manager, Zorro The Chronicles), les ventes du premier trimestre 2022/23 seront en forte hausse.

Après les acquisitions de Midgar Studio et de Daedalic Entertainment, Nacon poursuivra sa stratégie de croissance externe afin de conforter sa capacité à développer en interne de nouveaux jeux de qualité.

BIGBEN AUDIOVIDÉO/TELCO

Sur un marché qui pourrait revenir progressivement à la normale en matière de disponibilité de composants et permettre la sortie prochaine des derniers smartphones moteurs de l'activité Accessoires, Bigben anticipe une croissance pour l'exercice 2022/23.

Cet objectif est tiré dans l'activité Accessoires Mobiles par plusieurs vecteurs de croissance :

le lancement par les fabricants de nouvelles gammes de smartphones sans chargeurs et sans kits piétons(4) continuera de dynamiser les ventes de la gamme énergie et d'écouteurs sans fil ;

la poursuite du déploiement de la 5G favorisera le renouvellement du parc mobiles.

Les ventes de l'AudioVidéo bénéficieront de l'intégration de Metronic en année pleine et de synergies progressivement mises en place.

Dans ce contexte, le Groupe Bigben réitère son objectif de réaliser sur l'exercice 2022/23 un chiffre d'affaires compris entre 400 et 450 ME avec une marge opérationnelle courante supérieure à 14%.

Lors de la publication des résultats 2021/22 le 30 mai prochain, le Groupe Bigben détaillera son plan de marche pour l'exercice en cours.

Prochain rendez-vous avec les résultats annuels 2021/2022, le 30 mai 2022, après bourse.