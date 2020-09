Bigben : Bolloré dilué

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 septembre 2020 par l'AMF, le concert formé entre M. Vincent Bolloré, la société anonyme Nord-Sumatra Investissements et M. Sébastien Bolloré a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 septembre 2020, le seuil de 20% du capital de la société Bigben Interactive, et détenir 3.961.173 actions Bigben Interactive représentant autant de droits de vote, soit 19,84% du capital et 17,46% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Bigben Interactive, ajoute le déclarant.