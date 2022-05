Bigben : bien joué ?

(Boursier.com) — Bigben progresse de 1,2% à 16,30 euros, alors que le groupe a affiché sur l'exercice 2021-22 un chiffre d'affaires de 275,7 ME en retrait de 5,8% par rapport à l'exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par 3 facteurs : Un exercice 2020-21 qui avait bénéficié d'un niveau d'activité exceptionnel de Nacon Gaming en lien avec les premiers confinements. Une activité éditoriale moins soutenue ; Nacon Gaming ayant décidé le report de plusieurs sorties de jeux sur l'exercice 2022-23 et notamment celle du très attendu Vampire : The Masquerade-Swansong. Des tensions d'approvisionnement sur les consoles et les smartphones au niveau mondial.

La Marge Brute, grâce à une gestion maîtrisée des hausses de transport et matières premières, atteint 109,2 ME, faisant ressortir une marge de 39,6%. Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à 21 ME, en haut de fourchette de l'objectif annoncé entre 19 et 21 ME. Le Résultat Net de l'exercice atteint 10,3 ME, soit 0,53 euro par action démontrant une résilience du Groupe dans un contexte peu propice.

Une structure financière solide intégrant des investissements importants dans l'activité Gaming

Au 31 mars 2022, Bigben disposait d'une structure bilancielle solide avec des capitaux propres de 299,7 ME et une trésorerie de 126,4 ME. L'endettement net ressort ainsi à 53,7 ME en fin d'exercice, soit un gearing de 18%.

La hausse des stocks d'anticipation a eu un impact défavorable sur la variation du Besoin en Fonds de Roulement qui ressort à (12,1) ME. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est positif à 35,6 ME. Le cash-flow lié à l'investissement (essentiellement acquisitions de studios et coût de développement des jeux) s'établit à 94,3 ME.

Prévisions affichées

Dans ce contexte, le Groupe Bigben a désormais pour objectif de réaliser sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires de 400 ME avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 ME.

Au regard des tendances attendues dans les prochains mois, le Conseil d'Administration de Bigben Interactive a décidé de soumettre au vote de l'AG Annuelle qui se réunira le 22 juillet 2022 :

Le versement d'un dividende en numéraire d'un montant de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2021-22 ;

Une distribution en nature sous forme d'actions Nacon à concurrence d'une action Nacon pour quatre actions Bigben Interactive détenues, représentant à ce jour environ 5,4% du capital de Nacon.

Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale Annuelle sur ce qui précède, le détachement et la mise en paiement tant du dividende en numéraire que de la distribution en nature d'actions Nacon devraient avoir lieu dans les deux semaines suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle.

Dans la foulée de ces annonces, Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 22 à 20 euros, tout en conservant un avis à 'surperformer' sur le dossier.