Bigben : au rebond

Bigben : au rebond









Crédit photo © BigBen

(Boursier.com) — Dans le sillage de la nouvelle hausse du marché, Bigben reprend 3% à 15,85 euros ce lundi, sur fond de nette amélioration de la tendance au deuxième trimestre de son exercice financier décalé... La société spécialisée dans la distribution d'accessoires et de jeux vidéo a réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 80,6 ME, en hausse de 17,7%. Sur l'ensemble du 1er semestre 2020-2021, l'activité atteint 135,8 ME, soit une hausse de 6,9%, tirée par la forte croissance de Nacon Gaming. Le résultat opérationnel courant de la période est attendu en nette amélioration par rapport à celui de la même période de l'exercice précédent.

Bigben anticipe un deuxième semestre dynamique avec une forte croissance de Nacon Gaming et une amélioration de l'Audio/Telco. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 270 et 290 ME est confirmé (263,5 ME au 31 mars 2020) ainsi que d'une marge opérationnelle courante supérieure à 10% (9% au 31 mars 2020). Le groupe n'exclut pas de réviser à la hausse cette guidance. Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a initié le suivi du dossier avec un conseil 'achat' et un cours cible de 25,5 euros.