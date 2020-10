Bigben : amélioration confirmée au deuxième trimestre

Bigben : amélioration confirmée au deuxième trimestre









(Boursier.com) — Bigben a réalisé au deuxième trimestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 80,6 ME, en hausse de 17,7%. Bigben précise que cette performance a été portée par la forte croissance de Nacon Gaming (+46%) tandis que l'activité Audio/Telco (-9%) présente les premiers signes d'une relance.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2020-2021 (du 1er avril au 30 septembre 2020), le chiffre d'affaires de Bigben ressort à 135,8 ME, soit une hausse de 6,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, tirée par la forte croissance de Nacon Gaming.

Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2020-2021 de Bigben est attendu en nette amélioration par rapport à celui de la même période de l'exercice précédent. Cette performance sera tirée par la progression du chiffre d'affaires de Nacon Gaming, par une amélioration des marges sur les gammes de produits Audio/Telco et par la maîtrise des charges opérationnelles.

Bigben anticipe un deuxième semestre 2020-2021 dynamique avec une forte croissance de Nacon Gaming et une amélioration de l'Audio/Telco. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 270 et 290 ME est confirmé (263,5 ME au 31 mars 2020) ainsi que d'une marge opérationnelle courante supérieure à 10% (9% au 31 mars 2020).

Si la tendance affichée par les bons résultats du 1er semestre se confirme au cours des prochaines semaines, Bigben assure qu'il pourrait réviser à la hausse ses objectifs annuels qui seront précisés lors de la publication des résultats semestriels.