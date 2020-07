Bigben a nouveau selectionné par Euronext pour faire partie de son label 'European Rising Tech'

(Boursier.com) — Pour la deuxième année consécutive, Bigben a été retenu pour intégrer la communauté prestigieuse des 98 sociétés particulièrement performantes sélectionnées parmi plus de 350 small & mid cap Tech cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris et opérant dans les sciences de la vie, les éco-industries ou le secteur des Technologies, Médias et Télécommunications.

"Bigben est particulièrement fier d'être de nouveau distingué pour ses efforts visant à faire du Groupe un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Cette reconnaissance récompense notamment la croissance régulière de son activité et la forte progression de sa rentabilité opérationnelle courante depuis plusieurs années" commente le groupe.

L'appartenance à l'European Rising Tech label offre à Bigben de nombreux avantages avec notamment une augmentation de sa visibilité boursière, une promotion plus appuyée de la part d'Euronext et l'accès à un nombre accru d'investisseurs.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020/21 le 27 juillet 2020, après Bourse.