Big Lots s'effondre encore à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Big Lots, le détaillant discount américain de Columbus, Ohio, plonge de plus de 10% avant bourse à Wall Street. Il faut dire que le groupe vient de publier une perte plus lourde que prévu pour son troisième trimestre fiscal et des perspectives bien sombres. Le groupe évoque l'environnement macroéconomique difficile. La perte nette sur le trimestre clos fin octobre a été de 103 millions de dollars soit 3,56$ par action, contre 4,3 millions un an plus tôt. La perte ajustée par action a été de 2,99$, contre 2,94$ de consensus FactSet. Les ventes ont corrigé de 9,8% à 1,2 milliard de dollars, contre 1,21 milliard de consensus. Sur le quatrième trimestre, les ventes à comparable sont attendues en baisse de 11 à 14%. La société s'attend à ce que le taux de marge brute du quatrième trimestre s'améliore séquentiellement par rapport au troisième trimestre, mais reste dans une fourchette voisine de 35%. Cela inclut l'impact des démarques supplémentaires liées aux fermetures accélérées de magasins et aux efforts continus pour nettoyer les stocks à rotation lente. Big Lots ne fournit pas de guidance de bénéfice par action à ce stade.