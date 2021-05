Big Lots : le gros lot !

(Boursier.com) — Big Lots grimpe avant bourse à Wall Street, alors que le distributeur américain a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes pour le premier trimestre. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 94,6 millions de dollars soit 2,62$ par titre, près du double de l'an dernier. Les revenus ont grimpé quant à eux de 13% en glissement annuel pour ressortir à 1,63 milliard de dollars. Le consensus FactSet était de 1,72$ de bpa et 1,54 milliard de recettes. Bruce Thorn, le CEO de l'affaire, indique que les comptes ont été soutenus par les actions stratégiques et le troisième volet de stimulus. Big Lots a observé une croissance à deux chiffres sur toutes ses catégories de marchandises autres que l'alimentaire et les consommables (qui avaient été dopés l'an dernier par les confinements).

Big Lots n'offre pas de guidance annuelle du fait des incertitudes liées à la pandémie. Néanmoins, le groupe dit anticiper pour son second trimestre un bénéfice par action allant de 1 à 1,15$, contre un consensus FactSet de 1,04$.