Big Lots dévisse après les trimestriels

(Boursier.com) — Big Lots décroche avant bourse à Wall Street, alors que le détaillant américain vient pourtant de publier des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Les perspectives décevantes sont sanctionnées, le groupe souffrant particulièrement des contraintes de supply chain. Le détaillant discount US a affiché au troisième trimestre une perte moins lourde que prévu, à 4,3 millions de dollars et 14 cents par titre sur cette période close fin octobre, contre un profit net de 30 millions de dollars un an avant. Le consensus sur le trimestre clos était une perte de 16 cents par action. Les revenus trimestriels se sont tassés de 3% à 1,34 milliard de dollars, contre 1,32 milliard de consensus. Alors que le groupe voit un bon début de quatrième trimestre, il prévient dans le même temps de la persistance des problèmes d'approvisionnement. Le bpa du quatrième trimestre est anticipé entre 2,05 et 2,2$, contre un consensus de 2,39$.