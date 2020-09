Big Data : Palantir bondit de 34% pour son entrée à Wall Street

(Boursier.com) — Palantir Technologies, le spécialiste américain des logiciels de "big data", s'est introduit avec succès mercredi sur le Nyse (New York Stock Exchange) via la procédure de cotation directe. Le titre s'échangeait à 9,50$ à la clôture, en hausse de 34,2% par rapport au prix de référence fixé par la Bourse de New York à 7,25$ par action, correspondant aux dernières transactions effectuées entre investisseurs privés.

Dans les premiers échanges, le titre a flambé jusqu'à 11$ (+52%) avant de faire l'objet de prises de bénéfices. Au cours de clôture, le groupe est valorisé plus de 21 milliards de dollars, sur la base d'un nombre d'actions dilué de 2,17 milliards en circulation.

Il s'agit de la deuxième plus importante introduction en Bourse aux Etats-Unis cette année, après celle de Snowflake, une société franco-américaine spécialisée dans le stockage de données en ligne.

Accusations de surveillance de masse

Palantir fournit des logiciels et des services d'analyse de données pour aider les agences gouvernementales (CIA, NSA...) et les grandes entreprises à traiter de grandes quantités d'informations. Une activité discrète qui lui vaut d'être régulièrement accusée de surveillance de masse et critiquée pour ses liens étroits avec les forces de l'ordre.

Son co-fondateur et principal actionnaire, Peter Thiel, a soutenu la campagne présidentielle de 2016 de Donald Trump, ce qui lui a valu des inimitiés dans la Silicon Valley, où les acteurs de la "tech" sont plutôt proches des démocrates.

Thiel, 53 ans, a notamment co-fondé PayPal (avec... Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX), puis a été un investisseur de la première heure dans Facebook (il siège à son conseil d'administration). Il dirige aussi le "hedge fund" Clarium Capital Management, qui gère près de 3 milliards de dollars.