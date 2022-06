Biden écrit aux géants pétroliers et se plaint de marges 'inacceptables'

(Boursier.com) — Le président américain Joe Biden a adressé des courriers aux géants pétroliers, dans lesquels il constate des marges de raffinage "bien au-dessus de la normale" qu'il juge "inacceptables". Ce message intervient alors que la flambée des cours du pétrole a entraîné le gallon d'essence (environ 3,8 litres) à 5$ aux États-Unis, amputant le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte marqué par une inflation générale. Biden s'en était déjà pris ces derniers jours aux groupes pétroliers et en particulier à ExxonMobil, qui gagne selon lui "plus d'argent que Dieu" cette année. Dans les lettres adressées aux directeurs généraux des majors de l'énergie, le président américain souligne donc encore la nécessité de faire des efforts face aux prix croissants du pétrole. Biden demande aux CEO d'expliquer leurs marges record dans cette période de guerre et de rehausser leur production. Le président US désire que les dirigeants des groupes pétroliers fassent donc aussi un effort afin de limiter l'impact sur les consommateurs.