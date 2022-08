Bic voit plus haut !

(Boursier.com) — Bic grimpe de 6,5% à 58,90 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires de groupe au 1er semestre a augmenté de 13,7% à base comparable, de 15,5% à taux de change constants et de 10,7% sur 12 mois glissants. Il s'établit à 1,127 milliard d'euros (916,7 millions d'euros en 2021).

La croissance est due à l'augmentation des volumes, un mix favorable et la mise en oeuvre réussie des augmentations de prix dans toutes les régions. Toutes les divisions et régions ont contribué à la performance du premier semestre. Le groupe Bic a gagné ou maintenu ses parts de marché dans 80% des pays où il est présent, y compris dans les trois divisions en Europe et aux Etats-Unis.

La marge brute du 1er semestre 2022 a baissé de 2 points à 49,7%. Le Résultat d'Exploitation ajusté du 1er semestre 2022 a augmenté de 22,2%. La marge d'exploitation ajustée est restée quasiment stable à 18%, comparé à l'année dernière. L'impact de l'inflation des coûts sur le résultat d'exploitation ajusté du 1er semestre 2022 est de 48 ME. Il devrait être d'environ 100 ME sur l'exercice 2022. Cet impact devrait être plus que compensé par une croissance des volumes, des ajustements de prix et des économies supplémentaires. Cela permettra à Groupe Bic de faire croître le résultat d'exploitation 2022 ajusté en valeur absolue.

La marge brute d'autofinancement s'est élevée à 275,6 ME, stimulée par les bonnes performances commerciales. Les flux nets de trésorerie disponibles avant cessions et acquisitions se sont élevés à +22,4 ME. A fin juin, la position nette de trésorerie était de 229,9 ME, et incluait les 58,2 ME payés pour l'acquisition d'Inkbox.

Perspectives affichées

"La bonne performance de ce semestre s'explique par l'exécution sans relâche de notre plan Horizon tandis que nous poursuivons notre trajectoire vers une croissance rentable et accélérée", commente Gonzalve Bich, Directeur Général de Bic, qui précise la trajectoire financière de l'année...

"Nous révisons à la hausse nos perspectives pour l'exercice 2022 et anticipons une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 12% à taux de change constants (précédemment 7%-9%), tirée par une croissance des volumes et un impact prix favorable.

Toutes les divisions contribueront à la croissance organique au second semestre 2022... L'inflation des coûts devrait avoir un impact d'environ 100 ME sur l'année. En dépit des vents contraires liés à l'inflation, et à la hausse des investissements de soutien à la marque et des dépenses opérationnelles destinée à soutenir la croissance, nous prévoyons une augmentation en valeur absolue du résultat d'exploitation ajusté 2022, grâce à la hausse des volumes, à un impact favorable des prix et à des économies supplémentaires. Nous maintenons notre objectif de plus de 200 millions d'euros de Free Cash Flow".

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a remonté le curseur de 62 à 65 euros, tout en restant 'neutre' sur le dossier.