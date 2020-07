Bic : victoire juridique aux Etats-Unis

Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Bic a reçu une ordonnance d'exclusion générale de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) qui empêche l'importation aux États-Unis de tous les briquets imitant l'apparence emblématique des briquets Bic, qui porterait atteinte à l'habillage commercial enregistré du groupe.

Cette décision conclut une enquête de l'ITC ouverte le 6 décembre 2018 pour arrêter l'importation non autorisée aux États-Unis de briquets de poche fabriqués en Chine qui imitent la conception des briquets Bic sans respecter les normes de sécurité et de qualité. Grâce à cette enquête, Bic visait à protéger la sécurité des clients et consommateurs.

"C'est le meilleur résultat que nous puissions espérer: l'habillage commercial enregistré et la conception des briquets BIC sera protégée par le gouvernement américain", a déclaré Steve Burkhart, Vice-président et avocat général de BIC.