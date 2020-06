BIC veut racheter les briquets Djeep

(Boursier.com) — Le groupe BIC a signé un protocole d'accord d'entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la société Djeep pour un montant de 40 millions d'euros, auquel s'ajouterait un complément de prix à verser en fonction de la croissance des ventes futures de Djeep. Ce projet d'acquisition vise à renforcer la position de BIC sur le marché des briquets de poche. La finalisation (closing) est prévue au cours du troisième trimestre 2020.

Djeep, fondée en 1973, et dont l'usine est située à Guidel en Bretagne, a réalisé un chiffre d'affaires net de 14 millions d'euros en 2019, principalement en Europe, mais également aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. La forme bien particulière de ses briquets, dont un large réservoir, fait de Djeep un acteur majeur du marché des briquets décorés.

Les marges opérationnelles de Djeep annoncées sont proches de celles de la catégorie Briquets de BIC. " La combinaison des forces de Djeep et de BIC permettra de générer des synergies, d'enrichir le portefeuille de produits et de générer des opportunités de distribution et de croissance rentable, tant pour BIC que pour Djeep, en Europe et en Amérique du Nord ", précise le groupe.