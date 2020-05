Bic : versement d'un dividende ordinaire de 2,45 euros par action

Bic : versement d'un dividende ordinaire de 2,45 euros par action









Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bic s'est tenue mercredi 20 mai 2020 à Clichy à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires.

Elle a été présidée par M. Timothée Bich, administrateur.

L'Assemblée a approuvé le versement, à compter du 3 juin 2020, d'un dividende ordinaire de 2,45 euros par action.

Toutes les résolutions proposées ont été adoptées, parmi lesquelles :

les comptes de l'exercice 2019 ;

les autorisations à donner au Conseil d'Administration d'opérer sur les actions de la Société (rachats et annulations de titres) ;

l'autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions acquises dans le cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce ;

la délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

le renouvellement des mandats en qualité d'administratrice de Marie-Pauline CHANDON-MOËT et Candace MATTHEWS ;

la ratification de la cooptation de Timothée BICH en qualité d'administrateur et le renouvellement de ce mandat ;

la nomination de Jake SCHWARTZ en qualité d'administrateur ;

les éléments de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019;

la politique de rémunération des mandataires sociaux.

Le Conseil d'Administration, qui a suivi l'Assemblée Générale, a pris la décision de renouveler les mandats de Candace Matthews au Comité d'Audit ainsi qu'au Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.