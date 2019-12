BIC : Timothée Bich et Jake Schwartz vont entrer au Conseil d'Administration

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours de sa séance du 10 décembre, et sur recommandation de son Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil d'Administration de Société BIC a coopté Timothée Bich en qualité d'Administrateur.

Timothée Bich remplace François Bich, démissionnaire, jusqu'à ratification de l'Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2020. Il est gérant de portefeuille chez Stone Milliner Asset Management LLP, société de gestion d'actifs basée à Londres, qu'il a rejointe en 2012.

Je tiens, au nom du Conseil d'Administration, à remercier chaleureusement François Bich pour son exceptionnelle contribution aux travaux du Conseil d'Administration depuis 1977. Son expertise en matière industrielle, son leadership et ses qualités humaines ont joué un rôle déterminant dans la réussite de notre Groupe au cours de toutes ces années , commente Pierre Vareille, Président du Conseil d'Administration.

En outre, le Conseil a également décidé de soumettre à l'Assemblée générale du 20 mai 2020 la nomination de Jake Schwartz en qualité d'Administrateur Indépendant. Jake Schwartz est Directeur Général et co-fondateur de General Assembly, une société pionnière dans le domaine de la formation continue dans les métiers et les compétences liés au numérique et aux nouvelles technologies.