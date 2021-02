BIC : tente de rallumer la flamme

Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — La publication de résultats 2020 moins bons qu'attendu de la part de BIC a pesé sur le titre en bourse hier mercredi... Il tente de se reprendre, en hausse de 1,5% à 46,30 euros ce mercredi matin. Le spécialiste des articles de papeterie, de briquets et de rasoirs a dégagé l'an passé un résultat d'exploitation normalisé de 229,1 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 1,63 MdsE (-12,6% à base comparable). Le résultat net a atteint 93,7 millions d'euros, le BNPA s'est établi à 2,08 euros et le BNPA normalisé à 3,54 euros, contre 3,63 euros de consensus.

Le groupe propose le versement d'un dividende de 1,80 euros par action, mais les analystes tablaient sur plus de 2 euros. La direction lancera par ailleurs un plan de rachat d'actions de 40 millions d'euros cette année... Bryan Garnier a abaissé au passage son objectif de cours de 60 à 54 euros ('neutre').

Le management anticipe le maintien d'un environnement incertain et volatile, en particulier au cours du premier semestre, les effets de la Covid-19 continuant d'impacter la dynamique des réseaux de distribution et les habitudes d'achat des consommateurs sur nos principaux marchés. Il vise une croissance du chiffre d'affaires (à taux de change constants) comprise entre +5% et +7% cette année avec une génération de flux de trésorerie disponible supérieure à 200 millions d'euros, grâce à l'amélioration des marges d'exploitation et à un contrôle strict des investissements industriels et du besoin en fonds de roulement...