BIC : tassement des marges au 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de BIC au 1er trimestre 2023 s'établit à 538,7 millions d'euros. Il a augmenté de 4,3% à taux de changes constants et de 0,9% à base comparable (515,7 ME en 2022). La croissance a été portée par une exécution commerciale solide, tant en magasins qu'en ligne, dans les divisions Human Expression et Blade Excellence et notamment sur les marchés en croissance tels que l'Amérique latine, l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique.

La marge brute est de 49,8%, en baisse de 2 points. La marge brute d'autofinancement a atteint 105,4 ME. Le BNPA ressort à 1,17 euro (1,53 euro en 2022).

La marge d'exploitation ajustée ressort à 13%, impactée par l'inflation des coûts, un effet de change négatif, des investissements supplémentaires dans le soutien à la marque et par des dépenses opérationnelles.

A fin mars 2023, la situation nette de trésorerie s'est établie à 297,1 ME, après prise en compte d'un montant de 27,6 ME de rachat d'actions.

Quelle rémunération des actionnaires ?

Bic propose la distribution d'un dividende ordinaire de 2,56 euros par action à voter et à verser en mai 2023

La société Bic indique que 27,6 ME de rachats d'actions ont été réalisés à fin mars 2023. Ainsi, 452 994 actions ont été achetées à un prix moyen de 60,89 euros.

Perspectives 2023 confirmées

La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre +5% et +7% à taux de change constants, grâce à l'effet combiné de hausses de prix, d'amélioration du mix et des volumes. "Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée de l'exercice 2023, avec une augmentation de la marge brute, partiellement compensée par la poursuite des investissements opérationnels et du soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme", indique le groupe.

La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 200 ME, pour la 5e année consécutive.

"La demande croissante des consommateurs pour nos innovations produits, développées dans le cadre du plan Horizon, nous a permis de gagner des parts de marché dans la majorité de nos régions clés au cours du premier trimestre 2023. Citons en particulier les lancements de notre nouveau rasoir BIC EasyRinse aux États-Unis, du briquet BIC EZ Reach en Europe et d'une collection exclusive de tatouages temporaires Inkbox commercialisés pour la première fois en magasins chez un grand distributeur américain. Notre dynamique commerciale a aussi été soutenue par des investissements stratégique afin d'élargir nos réseaux de distribution, et par de nouvelles campagnes publicitaires menées par des personnalités influentes. Dans un contexte d'incertitude macroéconomique, notre offre de produits de haute qualité au juste prix et en lesquels les consommateurs ont confiance, a assuré la croissance du chiffre d'affaires, malgré une base de comparaison exceptionnellement élevée par rapport à l'année passée", commente Gonzalve Bich, Directeur Général : "Pour le reste de l'année, nous continuerons à nous concentrer sur l'excellence de notre exécution omnicanale tout en apportant de nouvelles innovations pour le consommateur, à la fois en produits classiques et à valeur ajoutée. Guidés par le plan Horizon, nous confirmons nos objectifs 2023 d'une croissance rentable de nos activités dans toutes les divisions".