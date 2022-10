Bic : tassement de la marge sur 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Groupe Bic sur les 9 premiers mois de l'année 2022 s'établit à 1,707 milliard d'euros. Il a progressé de +11,6% à base comparable, de 13,8% à taux de change constants et de 11,3% sur 12 mois glissants. Sur cette période ainsi que sur le trimestre, la croissance est attribuable à l'augmentation des volumes, à un mix favorable et à la mise en oeuvre des augmentations de prix dans toutes les régions. Toutes les divisions et régions ont contribué à la performance des 9 premiers mois et du 3e trimestre.

La marge brute des 9 premiers mois 2022 a baissé de 2,5 points à 48,9% en publié, et de 2,8 points hors Inkbox. Le Résultat d'Exploitation ajusté a augmenté de 8%. La marge d'exploitation ajustée s'est élevée à 15,7%, en baisse de 2,1 pts en publié, et de -1,2 points hors Inkbox. L'impact de l'inflation des coûts sur le résultat d'exploitation ajusté des 9 premiers mois de 2022 est de 79 millions d'euros, dont 31 ME pour le 3e trimestre.

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation des 9 premiers 2022 se sont élevés à 208,1 ME, soutenus par les bonnes performances commerciales. La variation de -88,1 ME du besoin en fonds de roulement net s'explique par une augmentation des créances clients et autres créances (-56,6 ME), liés à la forte croissance du chiffre d'affaires, et une augmentation du niveau des inventaires (-93,5 ME, dont 38 ME liés à l'inflation des coûts des matières premières, du fret et de l'électricité).

Les flux nets de trésorerie disponibles avant cessions et acquisitions se sont élevés à +150,7 ME. A fin septembre 2022, la position nette de trésorerie était de 347 ME et incluait les 73,3 ME payés pour les acquisitions principalement celle d'Inkbox.

Perspectives

"Compte-tenu de la bonne performance du 3è trimestre, nous prévoyons désormais une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 comprise entre +11 à +13% à taux de change constants (précédemment entre +10% à +12%), dont 1 à 2 points provenant des acquisitions. La croissance du Chiffre d'affaires au 4e trimestre sera tirée par des effets volume et prix. Nous maintenons nos prévisions de plus de 200 ME de Free Cash Flow", indique le Groupe Bic qui poursuit : "Malgré l'inflation des coûts, davantage de dépenses de soutien à la marque, et des investissements opérationnels destinés à soutenir la croissance, nous prévoyons une augmentation en valeur absolue du résultat d'exploitation ajusté 2022".

Gouvernance

Le Conseil d'Administration du 27 octobre a pris acte de la démission d'Inna Kostuk, une des deux administrateurs représentant les salariés, concomitamment à la cessation de ses fonctions de salariée au sein du Groupe.

Le Comité de Groupe désignera un nouvel administrateur représentant les salariés dans les prochains mois. Le Conseil d'Administration tient à "remercier Inna pour sa précieuse contribution aux travaux du Conseil au cours de son mandat".