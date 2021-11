Bic soutient le programme de tutorat de J-Pal

(Boursier.com) — Dans le cadre de son engagement de contribuer à améliorer les conditions d'apprentissages des enfants à travers le monde, Bic, leader des articles d'écriture, briquets et rasoirs soutient la recherche sur l'éducation conduite par le centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) et plus particulièrement en mettant l'accent sur des programmes efficaces de soutien scolaire et d'engagement parental en Europe et aux États-Unis.

"Nous sommes très heureux de contribuer aux travaux de J-PAL dans le domaine de l'éducation, et en particulier à son programme de tutorat et de soutien parental. La pandémie de Covid-19 a malheureusement privé beaucoup de jeunes d'un accès à l'éducation. Il y a donc aujourd'hui un immense besoin d'identifier et de développer des modèles de soutien innovants pour venir en aide aux élèves et leurs parents afin d'accompagner ceux qui ont pris du retard et leur donner la possibilité de libérer pleinement leur potentiel académique. Ces programmes de recherche et d'accompagnement résonnent tout particulièrement avec l'engagement pris par BIC dans le cadre de son programme Writing the Future Together, d'investir pour une vie meilleure à travers l'éducation ainsi que les activités de la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education." a déclaré Gonzalve Bich.