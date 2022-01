Bic : signature d'un accord relatif à l'acquisition de 100% de Inkbox

(Boursier.com) — BIC annonce la signature d'un accord relatif à l'acquisition de 100% de Inkbox, une des principales marques en ligne de tatouages semi-permanents, basée à Toronto (Canada). La transaction est structurée sur la base d'un paiement initial de 65 millions de dollars US (57 millions d'euros) et d'un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base de la croissance future de chiffre d'affaires et de rentabilité de Inkbox.

Cette acquisition est subordonnée à la réalisation de certaines conditions comme il est d'usage dans ce type de transactions. La finalisation de cet accord est prévue avant la fin du 1er trimestre 2022.

Depuis 75 ans, BIC répond aux besoins et envies des consommateurs en offrant des produits de qualité, simples, fiables et abordables, et est devenue l'une des marques grand public les plus reconnues. En lançant son plan Horizon en 2020, BIC a fait évoluer sa catégorie Papeterie en Human Expression au-delà des instruments d'écriture traditionnels, vers l'expression créative et digitale, et ce afin de mieux répondre à l'évolution de la demande des consommateurs et d'accélérer sa croissance.

Alors que les comportements des consommateurs évoluent vers plus d'expression de soi, de singularité et de créativité, l'acquisition de Inkbox viendra élargir l'offre de BIC en matière de création artistique sur la peau et compléter ainsi la gamme BIC BodyMark, le feutre de tatouage éphémère. Dans la droite ligne de l'acquisition réussie de Rocketbook, la marque de carnet intelligents réutilisables acquise en novembre 2020, Inkbox vient enrichir le portefeuille de marques de BIC, chacune s'adressant à différents types de consommateurs. Grâce à sa capacité unique de personnalisation, Inkbox va permettre à BIC de renforcer ses activités de vente directe aux consommateurs, ainsi que ses capacités en matière de e-commerce et d'engagement sur les réseaux sociaux.

Cette acquisition permettra à BIC de prendre une position de leader dans l'industrie du "Do-It-Yourself Skin Creative". Cette catégorie en forte croissance est portée par le désir grandissant des jeunes consommateurs d'être davantage libres de leur apparence et de pouvoir s'exprimer en utilisant leur corps comme une toile qui évolue au gré de leurs envies. Aux États-Unis, plus de 20% des consommateurs entre 13 et 45 ans achètent ou pourraient acheter de tels produits.3 Grâce à l'augmentation de la fréquence d'achat et à l'innovation, le chiffre d'affaires de la catégorie4 pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars US en 2031, soit une croissance de +13% par an (TCAM).

Créée en 2015 par Tyler et Braden Handley, Inkbox a vu sa taille doubler au cours des deux dernières années et envoie chaque semaine des centaines de milliers de tatouages semi-permanents dans 80 pays. En 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 27 millions de dollars US (24 millions d'euros), dont 67% en Amérique du Nord, et a dégagé une marge brute supérieure à 60%. Inkbox devrait être EBITDA positif en 2024.

Ses 0,8 million de clients actifs5 sont principalement des jeunes femmes de la génération Z désireuses de s'exprimer et intéressées par la mode, la beauté et les voyages. Avec les produits Inkbox, les consommateurs peuvent créer leurs propres tatouages ou choisir parmi une large gamme de modèles créés par des artistes tatoueurs. En 2021, un feutre de tatouage (free-hand marker) a été ajouté à la gamme de produits, permettant aux consommateurs de dessiner leurs tatouages directement sur leur peau, ou d'aider un ami. Poursuivant ses efforts en matière d'innovation, Inkbox lancera un service d'abonnement en ligne en 2022.

Inkbox soutient une communauté croissante d'artistes tatoueurs, développe des éditions limitées avec des artistes réputés et des partenaires et s'associe à des influenceurs célèbres pour développer la notoriété de la marque et accroître l'engagement des consommateurs. Les plus récentes collaborations incluent une collection de tatouages sous licence avec le très populaire groupe de K-Pop BTS, ainsi que des collaborations artistiques avec la succession de Jean-Michel Basquiat, et l'Insta-Poète Rupi Kaur. Leur modèle de vente directe aux consommateurs s'appuie sur une stratégie dynamique d'engagement sur les médias sociaux. Inkbox compte 1,5 million de followers sur Instagram et se classe au 12ème rang des marques de beauté sur TikTok.

Le succès de Inkbox repose sur un modèle unique et durable, centré sur le consommateur. Ses tatouages semi-permanents de grande qualité sont conçus et fabriqués en interne à la demande. Faciles à appliquer, ils durent une à deux semaines et utilisent une formule brevetée d'encre naturelle à base de plantes. BIC est le partenaire idéal pour aider la société à atteindre son plein potentiel de croissance, en accélérant son développement international, principalement en Europe et en Amérique latine, en élargissant sa présence en ligne par le biais de différentes plateformes de commerce électronique et en développant potentiellement la distribution en magasins. L'union des deux marques permettra d'élargir les choix des consommateurs, qu'ils aient envie de tester des motifs de tatouages permanents ou simplement d'assortir leur message au thème d'une soirée.

Inkbox continuera à être gérée de manière indépendante afin de préserver la culture et la créativité unique de ses équipes.