Bic : secoué, les prévisions déçoivent

Bic : secoué, les prévisions déçoivent









Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — En queue de SRD, Bic plonge de 7,5% à 60,2 euros, sanctionné après des prévisions prudentes pour l'exercice en cours et des résultats 2019 inférieurs aux attentes initiales de la société. Le groupe table sur une évolution du chiffre d'affaires à base comparable comprise entre -1% et +1%, avec une croissance comparée à 2019 plus importante au cours du second semestre. La marge d'exploitation normalisée 2020 devrait se situer entre 16% et 17%, avec un focus maintenu sur la génération de trésorerie. Enfin, la stabilisation de la marge brute et l'amélioration de l'efficacité des dépenses de soutien à la marque seront plus que neutralisées par les coûts liés à la mise en place de la nouvelle organisation et par l'impact des coûts plus élevés des plans de performance par rapport à 2019.

'Neutre' sur le dossier, Bryan Garnier abaisse sa 'fair value' de 80 à 75 euros.