Bic : rouge vif après les résultats

(Boursier.com) — Douche froide pour les actionnaires de Bic dont le titre plonge de 6,5% à 63 euros en début de séance. Si le groupe a dévoilé des résultats 2022 globalement en ligne avec les attentes des analystes, la prévision d'un net ralentissement de la croissance cette année pèse sur l'action. Après avoir vu son chiffre d'affaires progresser de 13,8%, à change constant, l'an passé, la direction a indiqué tabler sur une croissance comprise entre 5% et 7% sur l'exercice en cours, grâce à l'effet combiné de hausses de prix, du mix et des volumes. Par ailleurs, si la marge opérationnelle a rebondi au quatrième trimestre, le marché attendait davantage.

'Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée au cours de l'exercice 2023, avec une augmentation de la marge brute, partiellement neutralisée par la poursuite des investissements opérationnels et du soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 200 millions d'euros, pour la cinquième année consécutive", a précisé le management.

Bryan Garnier ('achat') note que le groupe a clairement raté la marche en matière de marge opérationnelle au quatrième trimestre mais qualifie les prévisions de rassurantes.