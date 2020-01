Bic renforce son Comité Exécutif afin d'accélérer sa transformation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin d'accélérer son plan de transformation et de mieux répondre aux défis stratégiques et opérationnels, BIC renforce son Comité Exécutif en y intégrant de nouvelles compétences.

Avec 30 années d'expérience en Inde, en Chine, à Singapour et aux Etats-Unis dans la direction de stratégies commerciales internationales et de relations avec les clients au sein de grandes marques de Biens de Consommation, Chester Twigg est nommé Group Commercial Officer.

Au sein du Comité Exécutif de BIC, Chester Twigg rejoint Sara LaPorta, récemment nommée Chief Strategy and Business Development, et Charles Morgan, Chief Administrative Officer.

En charge de la Stratégie, du Développement et des Fusions & Acquisitions, avec plus de 20 ans d'expérience en Stratégie, Fusions & Acquisitions et "Insights" Consommateurs au sein de sociétés internationales, Sara LaPorta a rejoint BIC en octobre 2019.

Charles Morgan est responsable de la mise en place du nouveau Centre de Services Partagés de BIC et des Technologies de l'Information. Il a rejoint BIC en septembre 2019 avec une solide expérience dans l'exécution de programmes de transformation pour de grandes organisations.

"Alors que nous abordons une phase décisive de notre plan de transformation, l'arrivée de Chester Twigg, Sara LaPorta et Charles Morgan au sein du Comité Exécutif permettra d'optimiser nos performances à tous les niveaux. Leur contribution sera déterminante pour pivoter d'une organisation matricielle par catégories vers une organisation globale centrée sur le consommateur", a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général.

Aux côtés de Chester Twigg, Sara LaPorta et Charles Morgan, et sous la responsabilité de Gonzalve Bich, Directeur Général, le Comité Exécutif de BIC est composé de :

Jim DiPetro, Chief Finance Officer and Senior Executive Vice-President, responsable de la mise en place de processus transverses fiables, de l'exactitude du reporting et de l'efficacité du planning financier afin d'améliorer la performance financière du Groupe.

Thomas Brette, Group Insights and Innovation Officer, en charge de redynamiser nos processus d'innovation, en plaçant le consommateur au coeur de notre eco-système, de collecter des données et de générer de nouvelles idées afin de créer des produits et des services innovants en ligne avec notre stratégie de marque et nos engagements en matière de Développement Durable.

Peter Dalsberg, Group Supply Chain Officer, en charge d'optimiser l'efficacité à travers nos opérations de production, la centralisation des achats et une chaine logistique "end-to-end" ; tout en préservant la sécurité, la qualité, et l'accessibilité de nos produits.

François Clément-Grandcourt, Group Lighter General Manager, qui poursuit le développement de la catégorie Briquets en capitalisant sur ses procédés de fabrication et de R&D uniques, tout en continuant de mettre l'accent sur la sécurité et la qualité.

Alison James, Chief Human Resources Officer, responsable du développement des compétences organisationnelles et humaines afin d'accompagner l'évolution de la culture du Groupe en support de la stratégie long terme.