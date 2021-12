Bic renforce son Comité Exécutif

(Boursier.com) — En novembre 2020, le groupe a lancé "Horizon", un plan stratégique visant à stimuler une croissance durable à long terme et à assurer une rémunération solide des actionnaires. Centré sur les besoins des consommateurs et les exigences en matière de développement durable, ce plan capitalise sur les points forts du Groupe et s'articule autour d'un ensemble d'initiatives de croissance organique et d'acquisitions.

Afin de mieux répondre à ces défis stratégiques dans un environnement de plus en plus complexe, BIC fait évoluer son Comité Exécutif, et intègre de nouvelles compétences afin d'accélérer l'exécution du plan Horizon.

Avec plus de 20 ans d'expérience auprès de certaines des plus grandes marques de la grande consommation et de la beauté, Elizabeth Maul a été nommée Group Insights, Innovation & Sustainability Officer.

Elizabeth succède à ce poste à Thomas Brette, nommé Group Partnerships & New Business Officer. À ce poste nouvellement créé, Thomas a pour objectif de développer les nouveaux modèles d'affaires et les partenariats qui renforceront les opportunités de croissance à long terme du Groupe.

Gary Horsfield a été nommé Group Supply Chain Officer. Fort de 25 ans d'expérience internationale, Gary est en charge des activités de production des activités Papeterie et Rasoirs et responsable des achats pour le Groupe.

Reportant à Gonzalve Bich, Directeur Général, Elizabeth Maul, Thomas Brette et Gary Horsfield sont membres du Comité Exécutif de BIC aux côté de :

François Clément-Grandcourt, Group Lighter General Manager

Sara Laporta, Chief Strategy and Business Development Officer

Mallory Martino, Chief Human Resources Officer

Charles Morgan, Chief Administrative Officer

Chad Spooner, Chief Financial Officer

Chester Twigg, Group Commercial Officer.