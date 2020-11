BIC rejoint le réseau Plug and Play

BIC rejoint le réseau Plug and Play









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BIC s'associe au réseau Plug and Play, la plus grande plateforme mondiale d'innovation qui connecte start-ups et entreprises. Avec ce partenariat la marque française vise à améliorer son offre de produits afin de répondre toujours mieux aux nouvelles attentes des consommateurs et d'accélérer son processus d'innovation de solutions durables.

Intégrer le réseau Plug and Play est une nouvelle étape significative dans la transformation de la R&D chez BIC. Plug and Play est le plus grand écosystème d'innovation au monde. Il permettra au Groupe d'entrer facilement en contact avec les bons partenaires et les meilleures start-ups présents sur le marché. Grâce à cette démarche BIC sera en mesure d'accélérer le processus de Recherche et Développement et de créer de nouvelles solutions pertinentes et des produits durables pour répondre aux besoins en perpétuelle évolution des consommateurs.

Ce partenariat permettra également à BIC d'être à la pointe des dernières tendances et évolutions incontournables dans le domaine de la consommation.

Rejoindre le réseau Plug and Play s'inscrit dans la continuité du lancement du BIC-Iprova Innovation Lab en juin 2020, qui utilise l'intelligence artificielle, le machine learning et qui optimise l'utilisation des données pour trouver des solutions innovantes. Le Lab aide BIC à anticiper et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs grâce à des inventions inédites adaptées à leurs besoins.