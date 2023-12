Bic : réduction du capital par annulation des actions auto-détenues

(Boursier.com) — Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé par la société Bic le 14 février 2023 et mis en oeuvre sur autorisation des Assemblées Générales du 18 mai 2022 et du 16 mai 2023, la société a acquis 1.681.537 actions pour un montant total de 100 millions d'euros.

Le Conseil d'Administration, réuni ce jour, a décidé de la réduction du capital de la société par annulation de 1.681.537 actions auto-détenues (représentant 3,8% du capital social de la société) correspondant aux actions BIC rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions susmentionné. Le Conseil d'Administration donne délégation au Directeur Général ou toute autre personne chargée de la mise en oeuvre pour prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ladite réduction du capital. L'annulation des actions aura lieu le 15 décembre 2023.

À la suite de cette annulation, le capital social de Société BIC sera composé de 42.270.689 actions.

Société MBD et le concert familial Bich ont en conséquence franchi différents seuils du capital et des droits de vote de la Société tel qu'indiqué dans la déclaration publiée par l'AMF le 16 novembre 2023 (D&I 223C1855).

Société MBD et le concert familial Bich ont à ce titre sollicité et obtenu une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique obligatoire sur la société en application des dispositions des articles 234-8, 234-9, 6o et 234-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) (D&I 223C1855 du 16 novembre 2023).