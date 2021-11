Bic recule après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Bic abandonne 1,7% à 46,2 euros sur la place parisienne, victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé la valeur à 'neutre' tout en réduisant son objectif de 72 à 55,5 euros. Malgré des marchés matures, la société dispose de nombreux leviers pour alimenter sa croissance (Revenue Growth management, augmentation de la taille des marchés adressés, innovation, gain de part de marché), préserver ses marges et maintenir une forte génération de FCF, supérieure à 200 ME, permettant une politique de retour de cash à l'actionnaire généreuse. La hausse du prix des matières premières et du fret compliquera néanmoins l'équation en 2022 alors que le consensus s'attend toujours à une légère amélioration des marges. Ces incertitudes se traduisent par une décote importante vis-à-vis des comparables qui ne devrait pas se résorber à court terme, selon le broker.