Bic reconnu pour sa démarche vers un avenir plus durable

(Boursier.com) — BIC vient d'être récompensé par deux nouvelles distinctions récompensant ses engagements en matière de Développement Durable. Répondant à une centaine de critères ESG exigeants et sectoriels, BIC a atteint le niveau "Prime" défini par ISS ESG Corporate en matière de Développement Durable. Le Groupe vient également d'intégrer l'indice Vérité40 20221 d'Axylia, attestant de sa capacité à honorer sa "facture CO2", tout en continuant à créer de la valeur durable.

"Alors même que nous continuons à innover dans des produits durables pour nos consommateurs, tout en gardant à l'esprit la planète, la Société et les générations futures, être reconnu par des institutions aussi respectées nous honorent. Ces récompenses nous confortent dans nos choix, et nous encouragent à aller encore plus loin dans l'accomplissement de notre mission : apporter simplicité et joie aux consommateurs de manière responsable et durable" a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC.