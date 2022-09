Bic : pourquoi le titre ne baisse plus ?

(Boursier.com) — Bic confirme son impressionnante résistance des derniers jours avec un titre encore en hausse de plus de 5% à 63,4 euros en début de séance à Paris. Imperméable à la forte baisse du marché au cours des dernières séances, et fort d'une bonne orientation graphique, le titre du fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs aligne une quatrième séance consécutive de progression et porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 27%.

Dans l'actualité récente de la société, on peut noter qu'UBS a débuté vendredi le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de 82 euros. Si l'action se négocie encore à un niveau historiquement bas, l'analyste voit le soleil à l'horizon : "nous pensons que BIC offre un profil de chiffre d'affaires et de résultat convaincant, ainsi que des niveaux de retour en cash attrayants et constants". UBS s'attend à ce que la société voit sa croissance organique accélérer à 2,7% entre 2023 et 2027, contre une croissance moyenne de 0,3% entre 2017 et 2019. Les performances opérationnelles de la société devraient progressivement apaiser les inquiétudes des investisseurs, ajoute UBS.

Sur l'agenda de la société, le prochain rendez-vous est fixé le 27 octobre avec la publication des résultats du 3ème trimestre.