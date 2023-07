Bic : perspectives 2023 confirmées !

(Boursier.com) — Bic annonce une croissance solide du chiffre d'affaires au 2e trimestre de +9,3% à 638,2 ME.

La croissance du chiffre d'affaires est de 7% au 1er semestre à 1.176,90 ME avec des gains de parts de marché dans toutes les régions clés des divisions et une poursuite de la forte dynamique de croissance.

-Human Expression (1er semestre) : croissance de 9,1% du chiffre d'affaires à taux de change constants, tirée par les ventes solides réalisées auprès des distributeurs dans le cadre de la rentrée scolaire en Amérique du Nord et en Europe, et une progression à deux chiffres sur les marchés en croissance.

-Flame for Life (1er semestre) : croissance de 0,6% du chiffre d'affaires à taux de change constants. Solide performance en Europe et sur les marchés en croissance compensée par un effet de base favorable au T1 2022 lié à un décalage positif des ventes aux Etats-Unis. Hors cet effet, le chiffre d'affaires aurait augmenté de 5,5% à taux de change constants.

-Blade Excellence (1er semestre) : croissance de 14,7% du chiffre d'affaires à taux de change constants, grâce au succès de nos produits à valeur ajoutée en Europe et en Amérique latine et à la croissance à deux chiffres au Moyen-Orient et en Afrique.

La marge d'exploitation ajustée au S1 2023 s'est établie à 14,9% : elle a été affectée par l'inflation des coûts (matières premières et électricité), une absorption moins favorable des coûts fixes et les taux de change, en partie compensée par l'impact favorable résultant des ajustements de prix et du mix.

La marge brute d'autofinancement est soutenue à +240,6 millions d'euros. Les flux de trésorerie disponible légèrement positifs, à 2,5 millions d'euros, s'expliquent par la hausse des créances commerciales liées à la rentrée scolaire.

Gonzalve Bich, Directeur Général, a commenté : "BIC poursuit sur la dynamique de l'exécution de son plan Horizon, qui lui permet de gagner des parts de marché dans des zones stratégiques et d'améliorer ses marges de trimestre en trimestre, malgré un contexte macroéconomique peu porteur. L'innovation demeure notre priorité pour répondre à la demande de produits à plus forte valeur ajoutée, en particulier au sein de notre division Blade Excellence. Compte tenu du lancement, au premier semestre, du nouveau rasoir BIC EasyRinse, qui a gagné au total 1,7 % de part de marché en valeur en quelques semaines, et à la poursuite du déploiement de notre plan "Revenue Growth Management", nous sommes confiants de pouvoir atteindre les objectifs financiers annoncés pour l'ensemble de l'exercice 2023."

Perspectives 2023 confirmées

"La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre 5% et 7% à taux de change constants, grâce à l'effet combiné de hausses de prix et du mix. Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée de l'exercice 2023, ainsi que la marge brute, des tendances qui seront toutefois partiellement compensées par la poursuite des investissements d'exploitation et le soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme.

La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 200 millions d'euros, pour la cinquième année consécutive" conclut le groupe.