Bic : Nomination d'un second administrateur représentant les salariés

(Boursier.com) — BIC annonce la nomination de Héla Madiouni, en qualité d'Administratrice représentant les salariés au sein du Conseil d'Administration de Société BIC. Elle a été nommée par le Comité de Groupe le 30 mars 2023. Héla Madiouni devient le deuxième Administrateur représentant les salariés avec Vincent Bedhome. Elle est nommée en remplacement d'Inna Kostuk ayant démissionné le 14 octobre 2022. Son mandat aura une durée de trois ans.

Héla Madiouni est diplômée de l'ICN Business School et est titulaire d'une Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financière. En 2006, elle a débuté sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers à Paris en tant qu'auditrice. Elle a rejoint l'équipe Finance du Groupe BIC en 2013 au sein de la Direction Financière Groupe. Depuis 2021, elle est Directrice de la Consolidation et du Reporting du Groupe.