Bic : Nomination d'un nouvel Administrateur représentant les salariés

(Boursier.com) — BIC annonce la nomination de Pascal Chevallier, en qualité d'Administrateur représentant les salariés au sein du Conseil d'Administration de Société BIC. Il a été nommé par le Comité de Groupe le 25 octobre 2023, en remplacement de Vincent Bedhome dont le mandat était arrivé à échéance. Pascal Chevallier devient le deuxième Administrateur représentant les salariés aux côtés d'Héla Madiouni. Son mandat aura une durée de trois ans.

Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Vincent Bedhome pour ces six années d'engagement et collaboration.

Pascal Chevallier est diplômé de l'Université d'Orsay en informatique industrielle et est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) et d'une maîtrise de physique. Il a débuté sa carrière en 2002 au sein de la Société Bertrand avant de rejoindre le Groupe Renault puis la société SEIMAF Automobile et Ingénierie sur des rôles de pilote technique et de projeteur machines spéciales. Il a rejoint en 2014 en qualité de Responsable Etudes Machines Spéciales au sein du Département Industrialisation qui travaille pour l'ensemble des catégories du Groupe.