Bic : Le Résultat net s'établit à 93,7 millions d'euros

Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Bic a publié un chiffre d'affaires 2020 de 1.627,9 millions d'euros (-12,6% à base comparable). Le Résultat d'exploitation normalisé 2020 est de 229,1 millions d'euros et la Marge d'exploitation normalisée de 14,1%.

Le groupe insiste sur la forte génération de trésorerie et son bilan solide avec 129,7 millions d'euros d'amélioration du besoin en fonds de roulement et un flux de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions de 274,5 millions d'euros. La situation nette de trésorerie ressort ainsi à 183,9 millions d'euros. Le Résultat net s'établit à 93,7 millions d'euros, le BNPA à 2,08 euros et le BNPA normalisé à 3,54 euros.

Maintien de la rémunération des actionnaires : 121 millions d'euros

81 millions d'euros de dividende ordinaire pour l'exercice 2020 seront versé en juin 2021 (1,80 euros par action).

40 millions d'euros de rachat d'actions auront lieu en 2021 :

Le premier programme européen de rachat d'actions à impact sera lancé au premier semestre 2021, dont une partie des fonds sera versée à l'Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) et à la Fondation d'entreprise BIC pour l'éducation.

"Quand je pense à la façon dont BIC a surmonté cette année imprévisible, je tiens avant tout à remercier nos équipes à travers le monde. En dépit de conditions de marchés extrêmement difficiles, elles ont su préserver la continuité de l'activité, se sont mises sans relâche au service de nos consommateurs tout en faisant avancer notre transformation, et obtenu des résultats solides. En concentrant nos efforts sur l'exécution opérationnelle, nous avons gagné ou maintenu des parts de marché sur nos principaux segments, assuré une forte croissance du e-commerce et réduit la complexité de la gestion de nos stocks. Nous avons activement géré notre portefeuille d'activités, saisissant des opportunités de croissance externe tout en nous recentrant sur les activités grand public. Avec le plan Horizon, nous repensons nos catégories et adoptons un modèle opérationnel toujours plus centré sur le consommateur, créant ainsi les conditions nécessaires à la croissance à long-terme et à la création de valeur pour toutes les parties-prenantes, tout en renforçant notre résilience à court-terme" a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC

Perspectives 2021 (sur la base des hypothèses de marché actuelles)

"Nous prévoyons le maintien d'un environnement incertain et volatile, en particulier au cours du premier semestre, les effets de la Covid-19 continuant d'impacter la dynamique des réseaux de distribution et les habitudes d'achat des consommateurs sur nos principaux marchés. Notre objectif est d'atteindre entre +5% et +7% de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants en 2021. Pour y parvenir, nous nous concentrerons sur les gains de parts de marché dans les principaux pays en croissance grâce au lancement de nouveaux produits et à des activités promotionnelles efficaces, et nous continuerons à nous développer dans le e-commerce. Conformément à l'objectif fixé dans le plan Horizon, la génération de flux de trésorerie disponible de l'exercice 2021 devrait être supérieure à 200 millions d'euros, grâce à l'amélioration des marges d'exploitation et à un contrôle strict des investissements industriels et du besoin en fonds de roulement" détaille la direction du groupe.

Gouvernance

Prenant acte de la perte de son statut d'Indépendant douze ans après sa première nomination comme Administrateur, Pierre Vareille a informé le Conseil qu'il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat d'Administrateur lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 19 mai 2021.

Les Administrateurs de Société BIC l'ont chaleureusement remercié pour sa contribution aux travaux du Conseil et pour son implication dans la transformation de la société au cours de son mandat de Président. Le Conseil d'Administration a engagé la recherche d'un nouveau Président, et le successeur de Pierre Vareille devrait être nommé Administrateur lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 19 mai 2021. A défaut, le Conseil d'Administration pourrait nommer un de ses membres Président Non Exécutif par intérim jusqu'à l'Assemblée Générale suivante.

Pierre Vareille a commenté : "Ce fut un honneur de siéger au Conseil d'Administration de BIC ces douze dernières années, et plus important encore, de présider son Conseil d'Administration et de soutenir Gonzalve Bich et son équipe, en contribuant à la genèse, puis à la mise en oeuvre de la transformation de la société et de sa nouvelle feuille de route stratégique. J'attends avec impatience la réussite de notre plan Horizon qui, j'en suis convaincu, fera de BIC une entreprise plus forte et plus performante."