Bic : le résultat net part du groupe s'inscrit à 176,1 ME

Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Le groupe Bic annonce un chiffre d'affaires 2019 de 1.949,4 millions d'euros, en baisse de 1,9% à base comparable.

Le résultat d'exploitation normalisé 2019 est de 331,8 millions d'euros, avec une marge d'exploitation normalisée qui ressort à 17%.

Le Résultat net part du groupe s'inscrit à 176,1 millions d'euros. Le Résultat net pdg par action est de 3,91 euros. Le Résultat net pdg par action normalisé ressort à 5,47 euros. La position nette de trésorerie s'inscrit à 146,9 millions d'euros. Le dividende ordinaire proposé est de 3,45 euros par action.

"Dans un environnement de marché volatile et qui demeure complexe, nos résultats 2019 ont été plus faibles qu'initialement prévu. Cependant, en dépit de vents contraires dans nos trois catégories de produits, et parce que nos équipes sont restées concentrées sur l'exécution opérationnelle, nous avons gagné ou maintenu des parts de marché dans la plupart des zones géographiques et su saisir des opportunités de croissance sur des marchés prometteurs à travers des acquisitions ciblées en Afrique.

La mise en oeuvre de notre plan de transformation "BIC 2022 - Invent the Future", qui fera de BIC une entreprise plus efficace, plus agile et plus centrée sur le consommateur est en bonne voie. Je suis convaincu que ce plan, associé à notre solide modèle économique, permettra à BIC de générer de la croissance à long-terme et de créer de la valeur pour toutes nos parties-prenantes" commente Gonzalve Bich, Directeur Général.

PERSPECTIVES 20202

"Nous prévoyons en 2020 une évolution du chiffre d'affaires à base comparable comprise entre -1% et +1%, avec une croissance comparée à 2019 plus importante au cours du second semestre.

Sur des marchés stables ou en décroissance dans nos principales zones géographiques, notamment aux Etats-Unis dans les briquets, les vents contraires intègrent les incertitudes macro-économiques et la pression concurrentielle. Notre chiffre d'affaires sera tiré par le lancement de nouveaux produits et des extensions de gammes, par l'amélioration de la distribution et de la mise sur le marché, ainsi que par la détermination sans relâche de nos équipes.

La marge d'exploitation normalisée 2020 devrait se situer entre 16% et 17% du chiffre d'affaires, avec un focus maintenu sur la génération de trésorerie.

La stabilisation de la marge brute et l'amélioration de l'efficacité des dépenses de soutien à la marque seront plus que neutralisées par les coûts liés à la mise en place de la nouvelle organisation et par l'impact des coûts plus élevés des plans de performance par rapport à 2019" conclut le groupe.