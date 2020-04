Bic : le résultat net part du groupe recule à 25 ME au T1

Bic : le résultat net part du groupe recule à 25 ME au T1









Crédit photo © Bic

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020 le chiffre d'affaires de Bic est ressorti en baisse de 14,1% en publié et de 13,8% à base comparable à 357 ME (415,4 ME au T1 2019). L'impact défavorable de la variation des devises (-0,4 point) s'explique principalement par la dépréciation du Réal brésilien partiellement compensée par la hausse du dollar américain par rapport à l'euro. Le Résultat net Part du Groupe recule à 25 ME et le Résultat net Part du Groupe par action passe de 0,87 à 0,56 euro.

L'impact du COVID-19 a pesé d'environ 2 à 3 points sur la variation du chiffre d'affaires au cours du 1er trimestre 2020 à base comparable.

Le groupe explique : "De toutes nos catégories, la Papeterie a été la plus touchée en raison des fermetures d'écoles dans de nombreux pays. Les "superstores" et les fournituristes de bureau ont également été fortement affectés par le travail à distance. Malgré les effets positifs liés à la constitution de stocks qui a marqué le début de l'épidémie, les ventes de briquets et rasoirs ont ralenti, les consommateurs privilégiant les achats de produits de base".

A fin mars 2020, huit usines Bic étaient fermées conformément aux directives des autorités locales. Partout ailleurs, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger les équipes. À ce jour, environ 90% des capacités totales de production sont en activité. "Notre équipe "achats" centralisée a mis en place un plan d'actions afin de sécuriser l'approvisionnement en matières premières. Les perturbations de livraisons se limitent actuellement à des retards de fret et à des inefficiences induites par la fermeture des frontières en Europe, en Amérique latine et en Afrique".

À fin mars 2020, la position nette de trésorerie était de 143,2 millions d'euros. Un examen approfondi des capacités de financement a été réalisé. "Toutes nos partenaires bancaires ont maintenu, voire augmenté, leur soutien et le Groupe BIC travaille à la mise en place de lignes de crédit supplémentaires en vue de renforcer sa capacité de financement pour la période d'après-crise.

Le 23 mars 2020, Bic a indiqué que ses perspectives pour l'année 2020 n'étaient plus valables. Le 27 mars, le Conseil d'Administration a décidé d'interrompre le programme de rachat d'actions et de réduire le dividende de 29% à 2,45 euros.

Gonzalve Bich, Directeur Général de Bic déclare : "La crise que nous traversons, liée à l'épidémie de COVID 19, affecte tant notre vie professionnelle que personnelle. Nous avons tous la responsabilité de limiter la propagation du virus et de soutenir nos communautés. Au cours de ces dernières semaines, ma priorité absolue a été leur santé et leur sécurité, en particulier celles de nos équipes.

Nos collaborateurs où qu'ils soient, sur les sites de production ou dans les entrepôts, au sein de nos équipes commerciales ou de nos fonctions support, travaillent tous sans relâche pour servir nos clients et assurer la disponibilité des produits BIC(R) dans les magasins du monde entier. Je les remercie pour leur courage et leur engagement. Dans les mois à venir, notre enjeu sera de continuer à aider les consommateurs, notamment les plus vulnérables, à accéder à des produits essentiels de la vie quotidienne, abordables et fiables, tels que les instruments d'écriture, les briquets et les rasoirs.

Nous sommes confrontés à des défis inédits, mais je suis convaincu que le Groupe BIC dispose de l'expérience, de l'ingéniosité et de l'agilité nécessaires pour surmonter les obstacles actuels. Outre notre modèle économique intégré et notre situation financière saine, l'exécution sans faille de notre plan de transformation nous permettra de sortir renforcés de cette crise".