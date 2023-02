Bic : Le plan Horizon accélère la croissance globale dans toutes les divisions

(Boursier.com) — La croissance du chiffre d'affaires de Bic en 2022 de +13,8%, à 2.233,9 ME à taux de change constants, a surpassé les objectifs, avec une progression à 2 chiffres dans les 3 divisions et sur l'ensemble des principaux marchés :

-Human Expression : forte progression du chiffre d'affaires portée par l'excellence commerciale en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Solide reprise sur les marchés en croissance (Brésil et Inde).

-Flame for Life : gains de distribution et innovations soutenant une croissance robuste dans tous les pays clés, avec notamment une progression de +17% des produits à valeur ajoutée, en ligne avec la stratégie du 'plan Horizon'.

-Blade Excellence : gains de parts de marché dans toutes les régions grâce aux produits à valeur ajoutée et aux nouveaux produits. Succès du développement de l'activité BIC Blade-Tech, contribuant à hauteur de 15% à la croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble de la division.

-Hausse ou maintien des parts de marché dans presque tous les principaux pays grâce à une solide exécution commerciale et un renforcement de la priorité donnée aux consommateurs.

Le Résultat Net 2022 ressort à 208,9 ME, tandis que le résultat d'exploitation ajusté s'inscrit en hausse de 11,4%, preuve de la résilience du groupe face aux vents contraires. L'impact de l'inflation des coûts a été plus que compensé par les augmentations de volume, les ajustements de prix et les économies de coûts.

La Marge brute d'autofinancement est solide (+428 millions d'euros) avec une nouvelle atteinte de l'objectif de flux nets de trésorerie disponible supérieur à 200 millions d'euros.

A l'arrivée, le groupe souligne la nouvelle performance remarquable pour la croissance du BNPA ajusté, à 5,12 euros, en hausse de +19,3% par rapport à 2021.

Rémunération des actionnaires maintenue et conforme à la politique d'utilisation de la trésorerie du plan Horizon :

-111 millions d'euros de Dividende Ordinaire proposé au titre de l'exercice 2022, versé en mai 2023 - 2,56 euros par action, (+19,1% vs. 2021)

-Jusqu'à 100 millions d'euros alloués au programme de rachat d'actions, prévu en 2023.

"Portés par notre plan stratégique Horizon et la forte progression du chiffre d'affaires dans toutes les divisions, nous avons réalisé une nouvelle année de croissance exceptionnelle et atteint notre objectif de Free cash flow. Les gains de parts de marché obtenus dans les régions clés, ainsi que les lancements soutenus de produits innovants à valeur ajoutée démontrent notre capacité à maintenir notre excellence commerciale malgré une inflation soutenue et des tendances de récession. Cette dynamique renforce notre positionnement et notre légitimité en tant que marque de qualité et de valeur pour le consommateur.

En 2022, nous avons également accompli des progrès par rapport à nos objectifs de développement durable, principalement dans l'emballage de nos produits plus respectueux de l'environnement et l'utilisation de plastique recyclé. Je suis confiant dans la résilience de notre performance en 2023, avec une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +5% et +7% à taux de change constants, couplée à une augmentation de notre marge ce qui devrait nous permettre de poursuivre nos objectifs d'accélération de la croissance rentable à long terme", a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC.

Perspectives 2023 (sur la base des hypothèses actuelles de marché)

"La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre +5% et +7% à taux de change constants, grâce à l'effet combiné de hausses de prix, du mix et des volumes.

Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée au cours de l'exercice 2023, avec une augmentation de la marge brute, partiellement neutralisée par la poursuite des investissements opérationnels et du soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 200 millions d'euros, pour la cinquième année consécutive".