Bic : Le BNPA ajusté est de 1,60 euro au T1

(Boursier.com) — Le groupe Bic annonce un chiffre d'affaires de 515,7 ME au T1, soit une hausse de 20,4% à taux de change constants. Le résultat d'exploitation ajusté est de 101,9 ME (+68,3%). La Marge d'exploitation ajustée ressort ainsi à 19,8%. Le BNPA ajusté est de 1,60 euros (+66,7%). Les flux nets de trésorerie disponible sont de (1,9) ME. La situation de trésorerie nette à fin mars est de 340,1 ME.

"Nous commençons l'année sur des bases solides. Grâce à une attention sans faille portée aux consommateurs, le chiffre d'affaires a fortement progressé dans chacune de nos trois divisions, généré par une excellente performance commerciale, et par la poursuite de la mise en oeuvre de notre plan Horizon, porteur de résultats durables à long terme. Au-delà des très bons résultats de la rentrée scolaire au Brésil, des innovations telles que notre briquet BIC EZ Reach, et notre nouveau rasoir BIC Soleil Escape, nous ont permis de nous renforcer sur des segments stratégiques. Comme prévu, BIC Blade-Tech, notre activité B2B dans les rasoirs, a contribué de manière significative à la croissance et à la rentabilité de la division Blade Excellence. Pour le reste de l'année, je suis très confiant dans la capacité de nos équipes à atténuer les multiples vents contraires à venir et à atteindre nos objectifs pour 2022" a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général.

Perspectives 2022 (sur la base des hypothèses actuelles de marché)

"Compte tenu d'une performance supérieure à nos attentes au T1, nous prévoyons désormais un objectif de croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux de change constants dans le haut de la fourchette comprise entre 7% et 9%. La récente accélération de l'inflation des coûts devrait avoir un impact négatif sur les marges d'exploitation, et nous prenons les mesures nécessaires afin de limiter cet impact. Nous prévoyons néanmoins une augmentation en valeur absolue du Résultat d'exploitation ajusté 2022 grâce à la hausse des volumes et à un impact favorable des prix. Nous maintenons notre objectif de plus de 200 millions d'euros de Free Cash Flow".