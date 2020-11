Bic lance son plan stratégique "Horizon"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe BIC dévoile aujourd'hui "Horizon", son nouveau plan stratégique destiné à stimuler la croissance et à assurer une rémunération solide des actionnaires.

Cette stratégie, qui s'inscrit dans la continuité du plan de transformation "BIC 2022-Invent the Future", est axée sur un ensemble d'initiatives qui s'appuient sur les forces de BIC et qui permettront de répondre aux besoins des consommateurs et aux exigences en matière de développement durable.

"Cette stratégie est en cohérence avec la nouvelle vision de BIC : "Apporter joie et simplicité au quotidien", et sa Raison d'être "Créer des produits essentiels de haute qualité, sûrs, abordables et fiables pour tous"" commente le groupe.

Accélération de la croissance

Le groupe repense ses trois catégories, tout en accélérant vers une trajectoire de croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 5%, de la Papeterie à "Human Expression", des Briquets à "Flame for life", des Rasoirs à "Blade Excellence".

Efficacité renforcée et solide génération de trésorerie

-Objectifs opérationnels du plan "BIC 2022- Invent the Future", en bonne voie

-Au moins 200 millions d'euros de génération de flux nets de trésorerie par an jusqu'en 2022.

Développement durable

-Franchir une nouvelle étape en matière de développement durable et transformer notre approche des plastiques.

*D'ici 2025, 100% des emballages seront réutilisables, recyclables ou compostables,

*D'ici 2030, utiliser 50% de plastique recyclé ou alternatif pour les produits.

Allocation du Capital

-Investissements dans les opérations pour soutenir la croissance organique (CAPEX),

-Acquisitions ciblées destinées à renforcer les activités principales et à développer le groupe sur des marchés adjacents,

-Solide rémunération des actionnaires.

"L'objectif de notre plan "Horizon" est non seulement de consolider et de renforcer ce qui a fait le succès de notre Groupe depuis plus de 75 ans mais d'aller bien au-delà, notamment en se développant sur des marchés adjacents afin d'assurer une croissance durable et rentable à long-terme. Mon ambition est de transformer BIC, aujourd'hui ancré sur son excellence industrielle et centré sur son réseau de distribution, vers un Groupe agile, davantage tourné vers le consommateur, et en constante recherche de plus d'efficacité et de moins de complexité. Cette stratégie permettra d'accélérer notre croissance et donnera la priorité à la génération de trésorerie afin d'assurer une solide rémunération aux actionnaires et de créer de la valeur pour toutes nos parties-prenantes, et ce pour de nombreuses années." a déclaré Gonzalve BICH, Directeur général de BIC.