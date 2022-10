Bic : la rentabilité recule, le titre décroche

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du palmarès, Bic plonge de 7% à 60,6 euros après son point trimestriel. Si le groupe a fait état d'une forte croissance sur neuf mois avec un chiffre d'affaires de 1,707 milliard d'euros, en hausse de +1,6% à base comparable et de 13,8% à taux de change constants, sa marge brute a baissé de 2,5 points à 48,9% en publié, et de 2,8 points hors Inkbox. Le résultat d'exploitation ajusté augmente de 8% à 268,5 ME mais la marge recule de 210 pb à 15,7%. L'effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires (+4,2 pts) a été plus que neutralisé par la hausse des dépenses de soutien à la marque (-0,9 pt), et des dépenses opérationnelles (-1,6 pt) ainsi que par l'impact des récentes acquisitions dont Inkbox (-0,9 pt), précise le management.

Compte-tenu de la bonne performance du 3è trimestre, le management a néanmoins rehaussé sa prévision de croissance du 2022 entre +11 à +13% (à taux de change constants), contre +10% à +12% précédemment, dont 1 à 2 points provenant des acquisitions. "Malgré l'inflation des coûts, davantage de dépenses de soutien à la marque, et des investissements opérationnels destinés à soutenir la croissance, nous prévoyons une augmentation en valeur absolue du résultat d'exploitation ajusté 2022".

Oddo BHF ('neutre') évoque des résultats contrastés qui se caractérisent par une excellente croissance des revenus mais un ROC décevant. Les indications sur 2023 sont toutefois encourageantes (croissance organique attendue à +5% ce qui est en ligne avec ses attentes initiales). Le broker rehausse ainsi ses estimations de BPA de 4,2% en moyenne sur 2022-2023 et relève sa cible de 65 à 73 euros.