Bic interagit avec ses consommateurs grâce à une nouvelle plateforme d'innovation

(Boursier.com) — BIC annonce aujourd'hui le lancement de The Next BIC Thing, une nouvelle plateforme collaborative qui va permettre au Groupe d'approfondir sa connaissance des consommateurs en les faisant directement participer à son processus d'innovation et de recherche et développement ('R&D').

La plateforme The Next BIC Thing permettra aux utilisateurs inscrits d'accéder aux plus récentes actualités de BIC, et de ses nouveaux produits et de faire partie d'un nouveau groupe d'ambassadeurs de la marque, "BIC R&D Squad", une communauté, qui va tester les prototypes de produits BIC, faire des retours d'expérience et interagir avec les équipes de recherche et développement.

Dévoilé au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, The Next BIC Thing sera lancée avec un nouveau prototype de rasoir BIC doté d'intelligence artificielle et conçu en partenariat avec Invoxia, leader mondial dans la conception et le développement d'appareils connectés.