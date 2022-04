Bic : flambe après les résultats

(Boursier.com) — Bic flambe de 7,5% à 53,7 euros après la présentation de résultats trimestriels en forte amélioration. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le fabricant de stylos et rasoirs a réalisé un résultat d'exploitation ajusté de 101,9 ME (+68,3%) pour un chiffre d'affaires de 515,7 ME, en hausse de 20,4% à taux de change constants. La Marge d'exploitation ajustée a atteint 19,8%.

Compte tenu d'une performance supérieure à ses attentes en début d'année, le management prévoit désormais une croissance de l'activité à taux de change constants dans le haut de la fourchette comprise entre 7% et 9%. La récente accélération de l'inflation des coûts devrait avoir un impact négatif sur les marges d'exploitation, et le groupe prend les mesures nécessaires afin de limiter cet impact. Il anticipe néanmoins une augmentation en valeur absolue du Résultat d'exploitation ajusté 2022 grâce à la hausse des volumes et à un impact favorable des prix, et maintient son objectif de plus de 200 millions d'euros de Free Cash-Flow.

Oddo BHF parle d'excellents résultats, nettement supérieurs aux attentes. En dépit d'un indéniable caractère " Value ", le broker maintient son opinion 'neutre' avec un objectif ajusté de 55,5 à 62 euros. Les chiffres du premier trimestre sont "assez solides", avec des ventes qui ont dépassé les attentes du consensus d'environ 11% après des lancements de produits réussis et des gains de distribution, écrit Bryan Garnier, à l''achat' sur le titre. La dynamique a été d'autant plus solide qu'elle n'a pas bénéficié des " pré-achats " des commerçants en amont des hausses de prix qui ont commencé à se mettre en place en février. Les perspectives de ventes pour l'exercice ont été "légèrement" revues à la hausse, ce qui est rassurant.