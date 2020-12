BIC finalise le rachat de Rocketbook

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe BIC a annoncé la finalisation de l'acquisition de la société Rocketbook, pour un montant de 40 millions de dollars USD (33 millions d'euros) et un complément de prix à verser en fonction des performances futures de Rocketbook.

Fondée en 2014, Rocketbook est une société profitable et en forte croissance, qui a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 32 millions de dollars sur son dernier exercice (environ 26 millions d'euros), en progression de 35%. La gamme de produits phares de Rocketbook inclut les cahiers réutilisables Rocketbook Core et Rocketbook Fusion qui s'utilisent avec un stylo effaçable, et qui sont connectés au cloud via une application permettant le téléchargement du contenu. BIC précise que le Rocketbook Core Notebook est le cahier réutilisable le plus vendu sur Amazon.