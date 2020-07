Bic : finalisation de l'acquisition de Djeep

(Boursier.com) — Bic annonce la finalisation de l'acquisition de la société Djeep pour un montant de 40 millions d'euros, et un complément de prix à verser en fonction de la croissance des ventes futures de Djeep.

Djeep, fondée en 1973, et dont l'usine est située à Guidel en Bretagne, est l'un des principaux fabricants de briquets de qualité. La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 14 millions d'euros en 2019, principalement en Europe, mais également aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Cette acquisition vise à renforcer la position de Bic sur le marché des briquets de poche et offre au Groupe des opportunités de croissance significatives en Europe et en Amérique du Nord.