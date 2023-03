Bic : évolution du Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Dans la perspective de la prochaine Assemblée Générale du 16 mai et suite à la démission d'Elizabeth Bastoni de son mandat d'administratrice indépendante, le Conseil d'Administration de Société Bic du 17 mars a, sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, décidé à l'unanimité de proposer la nomination de Carole Callebaut Piwnica en qualité d'administratrice indépendante. Carole Callebaut Piwnica, qui est de nationalité belge, est âgée de 65 ans. Elle est actuellement administratrice indépendante du Conseil de Surveillance de la société Rothschild & Co.

Le Conseil d'Administration a également recommandé que, sous réserve du vote de l'Assemblée générale du 16 mai, Carole Callebaut Piwnica soit nommée Présidente du Comité des Rémunérations ainsi que membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

Sous ces mêmes réserves, Candace Matthews serait nommée Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, en sus de ses fonctions de membre du Comité d'Audit.

"Je me réjouis que le Conseil ait décidé de proposer la nomination de Carole Callebaut Piwnica. Son expertise M&A ainsi que ses multiples expériences en qualité d'administratrice de sociétés internationales, et son appartenance à plusieurs comités des rémunérations seront des atouts précieux pour le Conseil d'Administration de Société Bic", commente Nikos Koumettis, Président du Conseil d'Administration.